Голанд став гравцем місяця у Бундеслізі

Визначився найкращий гравець місяці

Джерело - Чемпіон.

Нападник Боруссії Д Ерлінг Голанд визнаний найкращим гравцем Бундесліги в листопаді.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Норвежець зіграв в трьох турах за дортмундців, відзначившись п'ятьма голами. Чотири голи Ерлінга допомогли Боруссії розгромити Герту (5:2).

У гонці за індивідуальний трофей форвард обійшов Кінгслі Комана (Баварія), Анхеліньйо (Лейпциг), Жана-Філіпа Матета (Майнц), Ваута Вегхорста (Вольфсбург) і Макса Крузе (Уніон Берлін).

Всього в поточному сезоні норвежець зіграв в 14 матчах, забивши 17 голів і віддавши три гольові передачі.