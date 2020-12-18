Голанд став гравцем місяця у Бундеслізі

Джерело - Чемпіон.
Нападник Боруссії Д Ерлінг Голанд визнаний найкращим гравцем Бундесліги в листопаді.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Норвежець зіграв в трьох турах за дортмундців, відзначившись п'ятьма голами. Чотири голи Ерлінга допомогли Боруссії розгромити Герту (5:2).
У гонці за індивідуальний трофей форвард обійшов Кінгслі Комана (Баварія), Анхеліньйо (Лейпциг), Жана-Філіпа Матета (Майнц), Ваута Вегхорста (Вольфсбург) і Макса Крузе (Уніон Берлін).
Всього в поточному сезоні норвежець зіграв в 14 матчах, забивши 17 голів і віддавши три гольові передачі.
Ihr habt entschieden! @BVB-Stürmer @ErlingHaaland ist der Spieler des Monats November! 🏆👏 #BundesligaPOTM #FIFA21 @EAFussball pic.twitter.com/utWH292oIn— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) December 18, 2020