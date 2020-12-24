Коваленко визначився зі своїм майбутнім у Шахтарі

Коваленко відмовився продовжувати контракт з Шахтарем та готується перейти в Аталанту

Півзахисник Віктор Коваленко відмовився продовжувати чинну угоду з донецьким Шахтарем, яка закінчується влітку 2021 року.

Про це повідомляє португальський журналіст Бруну Андраде.

24-річний українець вже має попередню домовленість з Аталантою про майбутній перехід, який може відбутися на правах вільного агента в кінці поточного сезону.

Відзначається, що підписання Коваленко є особистою ініціативою головного тренера італійського клубу Джан П'єро Гасперіні.

Італійська преса не виключає, що цей трансфер може відбутися вже цієї зими.

У нинішньому сезоні Коваленко провів 11 матчів за Шахтар, в яких відзначився 4 забитими м'ячам.

Нагадаємо, три італійські клуби цікавляться Коваленком.