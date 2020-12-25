Хацкевич: Лобановський штрафував і відправляв у Динамо-2

Головний тренер Ротора Олександр Хацкевич назвав штрафи у своїй команді та пригадав штрафи у Динамо при Валерію Лобановському.

Про це розповів сам білоруський спеціаліст.

"Найбільший штраф? Історія така. До матчу дві доби. Ми оселилися в готель. Я Дізнаюся, що два гравці повернулися у номер в половину п'ятого ранку. Були покарані вельми боляче, особливо з урахуванням того, що зарплати в Роторі скромні.

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Ні суму, ні прізвища не назву, навіть не просіть. Але я сподіваюся, що цей випадок стане для хлопців уроком. Звичайно, всі ми не ангели. Але якщо попався - сам винен.

У Динамо всяке бувало, навіть зі мною. Лобановський реагував так: штрафував і відправляв в Динамо-2. Йому ніхто не міг нічого сказати, все було без зайвих розмов", - розповів Хацкевич.