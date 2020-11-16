Хацкевич: Ми з Суркісом неправильно зрозуміли один одного

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич раніше вважав, що кияни у першу чергу повинні боротися за чемпіонство.

Про це заявив сам фахівець.

"Наскільки раптовою для вас була відставка на початку сезону-2019/20? Напевно, ми з президентом клубу неправильно один одного зрозуміли, коли підписували новий контракт після двох років співпраці. Я вважав, що Динамо в першу чергу повинно боротися за чемпіонство, а не за потрапляння в ЛЧ. Якби він відразу поставив завдання вийти в групу Ліги чемпіонів, я, швидше за все, не став би продовжувати угоду.

Чи серйозно? Абсолютно. Той же Брюгге під аналогічне завдання вклав у підсилення складу близько 30 мільйонів євро. Динамо не могло собі такого дозволити. Президент прийняв таке рішення щодо нашого штабу - його право. Я вдячний долі за два роки роботи в такому великому клубі. Для мене це великий досвід", - сказав Хацкевич.