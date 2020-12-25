Джерело - tribuna.com.
У віці 37 років пішов із життя білоруський форвард Максим Цигалко.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Причина смерті не називається.
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Футболіст завершив свою кар'єру ще у 2009-му через регулярні травми. Цигалко є вихованцем мінського Динамо, з яким ставав чемпіоном Білорусі у 2004 році. Також Максим встиг зіграти два матчі за національну збірну своєї країн та забити один гол.
Форвард ще пограв за білоруські Нафтан та Савіт, казахстанський Кайсар та вірменський Бананц.