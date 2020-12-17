Джерело - Чемпіон.
У середу, 16 грудня, у віці 81 року помер колишній український футболіст і тренер Валентин Ходукін.
Про це повідомляє журналіст Юрій Назаркевич.
Останнім часом Ходукін хворів COVID-19.
Протягом ігрової кар'єри Ходукін виступав за Нафтовик з Дрогобича, львівський Сільмаш, на базі якого було створено Карпати, тернопільський Авангард і львівський Сокіл.
Як тренер Ходукін відомий по роботі в Карпатах, які він очолював в 2002 і 2004 роках, Кривбасі та бакинському Інтері. З Інтером він виграв чемпіонат Азербайджану в 2008 році.
Раніше повідомлялося, що львівські Карпати побудують нову клубну базу.