Останнім часом Ходукін хворів на COVID-19

Джерело - Чемпіон.

У середу, 16 грудня, у віці 81 року помер колишній український футболіст і тренер Валентин Ходукін.

Про це повідомляє журналіст Юрій Назаркевич.

Останнім часом Ходукін хворів COVID-19.

Протягом ігрової кар'єри Ходукін виступав за Нафтовик з Дрогобича, львівський Сільмаш, на базі якого було створено Карпати, тернопільський Авангард і львівський Сокіл.

Як тренер Ходукін відомий по роботі в Карпатах, які він очолював в 2002 і 2004 роках, Кривбасі та бакинському Інтері. З Інтером він виграв чемпіонат Азербайджану в 2008 році.

Раніше повідомлялося, що львівські Карпати побудують нову клубну базу.