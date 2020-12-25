Гент відмовляється продавати Яремчука у Брюгге

Джерело - tribuna.com.
Український форвард Гента Роман Яремчук найімовірніше не перейде у Брюгге.
Про це повідомляє Voetbal24.
Клуб Яремчука не має наміру продавати футболіста такому серйозному супернику в чемпіонаті Бельгії, як Брюгге. Раніше була інформація, що лідер бельгійського чемпіонату може спробувати підписати Романа взимку.
Гент готовий прийняти від іноземного клубу пропозицію, від якої не можна відмовитися. Сам 25-річний українець все ще хоче покинути клуб.
Наразі Яремчуком цікавиться Рома, Спортінг і Галатасарай.
Нагадаємо, Яремчук вже взимку хоче залишити Гент.