Яремчук вже взимку хоче залишити Гент

Джерело - Чемпіон.
Вже взимку бельгійський Гент може залишити український нападник Роман Яремчук.
Про це заявив журналіст Ігор Циганик.
"Яремчук хоче піти з Гента, а пріоритет - ТОП-чемпіонат. Або ТОП-клуб не з ТОП-5 чемпіонатів. Рома ним цікавилася раніше. І Галатасарай.
Питання в грошах, які запропонують Гент. Але те, що Яремчук може піти взимку, це однозначно", - зазначив Циганик.
Раніше повідомлялося, що Рома хоче підписати Яремчука.
Нагадаємо, Яремчук увійшов до ТОП-10 найкращих бомбардирів в історії Гента.