Яремчук вже взимку хоче залишити Гент

Вже взимку бельгійський Гент може залишити український нападник Роман Яремчук.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Яремчук хоче піти з Гента, а пріоритет - ТОП-чемпіонат. Або ТОП-клуб не з ТОП-5 чемпіонатів. Рома ним цікавилася раніше. І Галатасарай.

Питання в грошах, які запропонують Гент. Але те, що Яремчук може піти взимку, це однозначно", - зазначив Циганик.