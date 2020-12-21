 Яремчук вже взимку хоче залишити Гент | Футбол | Champion.com.ua
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Яремчук вже взимку хоче залишити Гент

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Яремчук вже взимку хоче залишити Гент
#Яремчук, #Гент

Джерело - Чемпіон.

Вже взимку бельгійський Гент може залишити український нападник Роман Яремчук.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Яремчук хоче піти з Гента, а пріоритет - ТОП-чемпіонат. Або ТОП-клуб не з ТОП-5 чемпіонатів. Рома ним цікавилася раніше. І Галатасарай.

Питання в грошах, які запропонують Гент. Але те, що Яремчук може піти взимку, це однозначно", - зазначив Циганик.

Раніше повідомлялося, що Рома хоче підписати Яремчука.

Нагадаємо, Яремчук увійшов до ТОП-10 найкращих бомбардирів в історії Гента.

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