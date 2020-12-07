Езіл визначився зі своїм майбутнім в АПЛ

Месут Езіл не збирається покидати Арсенал

Півзахисник Арсенала Месут Езіл відмовився залишати лондонський клуб до закінчення контракту.

Про це повідомляє The Mirror.

Німецький футболіст не планує йти з Арсеналу в зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, що Езіл не потрапив в заявку команди на поточний сезон, проте він сподівається, що в кінці сезону він буде затребуваним гравцем і отримає багато пропозицій від інших клубів.

Езіл виступає за Арсенал з 2013 року. За цей час він тричі виграв Кубок Англії.

Раніше, Тоттенгем обіграв Арсенал.