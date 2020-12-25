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Стала відома причина звільнення Тухеля з ПСЖ

Сьогодні 08:31 1626 0
Томас Тухель критикував керівництво ПСЖ
Стала відома причина звільнення Тухеля з ПСЖ
#Тухель, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Керівництво ПСЖ звільнило Томаса Тухеля через інтерв'ю, в якому він критикував менеджмент клубу.

Про це повідомляє Marca.

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"ПСЖ був в одній перемозі від кубка Ліги чемпіонів. Але, на мій погляд, керівництво не оцінило наше досягнення. Ми не отримали від них тієї реакції, на яку заслуговували".

"І це засмучує. Крім того, відчувається, що титул в Лізі 1 не цінується так високо, як, наприклад, перемога Баварії в Бундеслізі", - сказав Тухель в недавньому інтерв'ю.

Раніше повідомлялося, що Тухель був звільнений зі своєї посади.

Тухель очолив ПСЖ у 2018 році. Під його керівництвом парижани двічі стали чемпіонами Франції, а також виграли Кубок ліги і два Суперкубки країни. У минулому сезоні команда дісталася до фіналу Ліги чемпіонів. До призначення в ПСЖ Тухель тренував дортмундську Боруссію і Майнц.

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