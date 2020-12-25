Стала відома причина звільнення Тухеля з ПСЖ

Керівництво ПСЖ звільнило Томаса Тухеля через інтерв'ю, в якому він критикував менеджмент клубу.

Про це повідомляє Marca.

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"ПСЖ був в одній перемозі від кубка Ліги чемпіонів. Але, на мій погляд, керівництво не оцінило наше досягнення. Ми не отримали від них тієї реакції, на яку заслуговували".

"І це засмучує. Крім того, відчувається, що титул в Лізі 1 не цінується так високо, як, наприклад, перемога Баварії в Бундеслізі", - сказав Тухель в недавньому інтерв'ю.