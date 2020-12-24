Тухель отримає солідну компенсацію за звільнення з ПСЖ

Клуб розірвав контракт з тренером

ПСЖ виплатить Томасу Тухелю і його тренерському штабу € 7 млн ​​компенсації за дострокове припинення співпраці.

Про це повідомляє Le Parisien.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що головний тренер Парі Сен-Жермен Томас Тухель був відправлений у відставку зі своєї посади. Французький клуб прийняв рішення розлучитися з німецьким фахівцем за півроку до закінчення його контракту. Про звільнення керівництво повідомило Тухеля напередодні ввечері, після розгромної перемоги в матчі 17-го туру Ліги 1 з Страсбургом (4:0).

Тухель очолив ПСЖ в 2018 році. Під його керівництвом парижани двічі стали чемпіонами Франції, а також виграли Кубок ліги і два Суперкубки країни. У минулому сезоні команда дісталася до фіналу Ліги чемпіонів. До призначення в ПСЖ Тухель тренував дортмундську Боруссію і Майнц.