Климовський: Програш Інгульцю досі перед очима

Головний тренер Олімпіка Ігор Климовський на довго запам'ятає матч у Кропивницькому з Інгульцем.

Про це заявив сам тренер.

"Для початку скажу, що у нас був дуже складний календар. Всі суперники непрості. Початок з київським Динамо. Ми були ще не до кінця укомплектовані. І, як наслідок, поразка 1:4 від столичної команди. Важливий момент, після стартової гри була тритижнева пауза, викликана матчами національних збірних. Вважаю, ми плідно попрацювали в цей момент.

Потім була виїзна гра з міцним Дніпром-1. Цей матч ми виграли з рахунком 3:1. Після чого вдома розгромили Минай - 3:0. І, хоча незабаром ми поступилися Шахтарю з рахунком 0:2, у нас з'явилася впевненість у власних силах.

В цілому, Олімпік непогано грав протягом першого кола. І все ж, вважаю, в кінцівці ми могли зіграти успішніше. Програш Інгульцю досі перед очима. Там був казус у грі нашого воротаря. Рух ми обіграли, а ось ФК Львів - ні. Пропустивши зі стандарту, ми не змогли здобути вольову перемогу. Підбиваючи підсумки, можна відзначити нашу хорошу гру в більшості матчів. За позитивного результату ми могли б зимувати на 4-5 місці в турнірній таблиці. Нагадаю, що гру з Зорею ми не змогли зіграти через велику кількість хворих гравців на COVID-19 у нашій команді", - зазначив Климовський.