 Олімпік готовий продати Шахаба у Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Олімпік готовий продати Шахаба у Динамо

Сьогодні 13:20 1613 0
Захедітабар Шахаб може змінити клуб
Олімпік готовий продати Шахаба у Динамо
#Олімпік, #Шахаб

Джерело - Чемпіон.

Олімпік готовий розпрощатись із форвардом команди Захедітабаром Шахабом.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Олексій Антонов.

"Контракт Шахаба закінчується в кінці сезону. Трансфер в Динамо? Цей варіант можливий, причому не тільки взимку, а протягом решти сезону. Думаю, пропозиції будуть, адже він зараз на піку слави.

Не можу сказати, скільки він зараз коштує, але я чув про цифру в 1 млн євро. Цю суму ми обговорювали з президентом клубу Владиславом Гельзіним, вона плаває на поверхні. Агенти нам теж говорили, що менше ніж за мільйон нам не варто його продавати. 500 тисяч – це так, ні про що", – розповів Антонов

Шахаб став найкращим бомбардиром першої половини сезону УПЛ – на його рахунку 8 точних ударів в 11 матчах.

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