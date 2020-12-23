Олімпік готовий продати Шахаба у Динамо

Олімпік готовий розпрощатись із форвардом команди Захедітабаром Шахабом.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Олексій Антонов.

"Контракт Шахаба закінчується в кінці сезону. Трансфер в Динамо? Цей варіант можливий, причому не тільки взимку, а протягом решти сезону. Думаю, пропозиції будуть, адже він зараз на піку слави.

Не можу сказати, скільки він зараз коштує, але я чув про цифру в 1 млн євро. Цю суму ми обговорювали з президентом клубу Владиславом Гельзіним, вона плаває на поверхні. Агенти нам теж говорили, що менше ніж за мільйон нам не варто його продавати. 500 тисяч – це так, ні про що", – розповів Антонов