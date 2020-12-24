Конте: Еріксен зізнався, що хоче піти

Данський півзахисник Крістіан Еріксен сам вирішив залишити міланський Інтер.

Про це заявив наставник клубу Антоніо Конте.

"Я хочу побажати Крістіану всього найкращого. Було б правильно, щоб він чесно зізнався, що хоче піти. Часто буває так, що тренер приймає одну сторону, а менеджери - іншу, але завжди все вирішується за взаємною згодою. Ми проводимо оцінки ситуацій з менеджерами, і вони часто збігаються. Потім ми розмовляємо з гравцем, який відповідає нам "так" або "ні". Минулого літа Еріксен говорив нам "ні". Мені дуже шкода, що в ЗМІ я чую суперечливу інформацію", - сказав Конте.