Інтер виставив на продаж Еріксена

Джерело - Sky Sports.
Міланський Інтер виставив данського півзахисника Крістіана Еріксена на трансфер.
Про це заявив генеральний директор клубу Беппе Маротта.
"Я можу підтвердити, що Еріксен виставлений на трансфер. Він покине команду в зимове трансферне вікно.
Він не вписується в наші плани, у нього виникли труднощі в Інтері. Думаю, що догляд Крістіана - вірне рішення", - сказав Маротта.
Еріксен перейшов в Інтер з Тоттенгема в січні 2020 року. У нинішньому сезоні Крістіан провів вісім матчів у чемпіонаті Італії, в яких не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, Барселона та Інтер хочуть підписати Вейналдума.