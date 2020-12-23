 Інтер виставив на продаж Еріксена | Футбол | Champion.com.ua
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Інтер виставив на продаж Еріксена

Вчора 23:25 952 0
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Інтер виставив на продаж Еріксена
#Еріксен, #Інтер

Джерело - Sky Sports.

Міланський Інтер виставив данського півзахисника Крістіана Еріксена на трансфер.

Про це заявив генеральний директор клубу Беппе Маротта.

"Я можу підтвердити, що Еріксен виставлений на трансфер. Він покине команду в зимове трансферне вікно.

Він не вписується в наші плани, у нього виникли труднощі в Інтері. Думаю, що догляд Крістіана - вірне рішення", - сказав Маротта.

Еріксен перейшов в Інтер з Тоттенгема в січні 2020 року. У нинішньому сезоні Крістіан провів вісім матчів у чемпіонаті Італії, в яких не відзначився результативними діями.

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