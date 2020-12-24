Хачеріді може повернутися в УПЛ

33-річний український захисник Динамо Брест Євген Хачеріді може повернутися в чемпіонат України.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside

"Колишній гравець Динамо київського, а нині — брестського, Хачеріді в це міжсезоння буде шукати новий клуб. Незважаючи на те, що нинішній контракт закінчується через рік. Причина банальна — фінансове становище Динамо і проблеми з виплатами. Як варіант — можна прочекати рік і відсудити все в Палаті спорів ФІФА через пару років. Але, здається, цієї весни в УПЛ ще на одного поверненця побільшає", — йдеться в повідомленні.