Хачеріді може повернутися в УПЛ

Джерело - Чемпіон.
33-річний український захисник Динамо Брест Євген Хачеріді може повернутися в чемпіонат України.
Про це повідомляє Динамо Київ Inside
"Колишній гравець Динамо київського, а нині — брестського, Хачеріді в це міжсезоння буде шукати новий клуб. Незважаючи на те, що нинішній контракт закінчується через рік. Причина банальна — фінансове становище Динамо і проблеми з виплатами. Як варіант — можна прочекати рік і відсудити все в Палаті спорів ФІФА через пару років. Але, здається, цієї весни в УПЛ ще на одного поверненця побільшає", — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Хачеріді залишить брестське Динамо.