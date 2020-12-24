Молотобійцям дуже потрібен наконечник атак

Вест Гем під час зимового трансферного вікна планує підсилити лінію атаки.

Про це повідомляє Mirror.

Головною ціллю молотобійців є нападник Челсі Олів'є Жіру. Щоб здійснити цей трансфер, Вест Гем готовий вислухати трансферні пропозиції і щодо Андрія Ярмоленка.

У клубі розчаровані виступом нападника Себастьяна Аллера, якого підписали за 50 млн євро.

Водночас наставник Челсі Френк Лемпард не горить бажанням відпускати Жіру з команди. Але француз дав зрозуміти, що хоче піти, щоб отримувати стабільну ігрову практику перед чемпіонатом світу, щоб напевно потрапити до складу збірної своєї країни.

У поточному сезоні Ярмоленко зіграв всього 10 матчів у складі Вест Гема, в яких забив 2 голи і оформив 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що Челсі націлився на одноклубника Ярмоленка.