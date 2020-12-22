Челсі націлився на одноклубника Ярмоленка

Сині хочуть підписати англійського півзахисника Райса

Лондонський Челсі зацікавлений у підписанні 21-річного опорного півзахисника Вест Гема і збірної Англії Деклана Райса.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Примітно, що новим агентом Райса став його батько, який є фанатом Челсі і володарем сезонного абонемента на матчі аристократів.

У поточному сезоні Райс провів за Вест Гем 15 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.

Контракт Деклана з молотобійцями розрахований до літа 2024-го року. Орієнтовна вартість гравця складає €55 мільйонів.

Нагадаємо, Челсі розгромив Вест Гем Ярмоленка у 14 турі АПЛ.