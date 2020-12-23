Червоні можуть достроково повернути німецького голкіпера з оренди

Англійський Ліверпуль може повернути в розташування команди голкіпера Лориса Каріуса.

Про це повідомляє Daily Star.

Червоні розглядають варіант з достроковим поверненням з оренди 27-річного німця. На цей час він виступає за берлінський Уніон, і угода розрахована до кінця сезону, однак Каріус не отримує ігрового часу - в Бундеслізі він жодного разу не грав, а в матчі Кубка Німеччини зіграв невдало.

У зв'язку з цим Ліверпуль хоче повернути цієї зими Каріуса, а потім або знайти йому нову команду, або залишити до літа 2021 року. Відзначається, що сам Каріус бажає повернутися до Ліверпуля.

Раніше, воротарем команди УПЛ цікавиться Ліверпуль.