 Каріус може повернутися до Ліверпуля | Футбол | Champion.com.ua
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Каріус може повернутися до Ліверпуля

Сьогодні 19:55 342 0
Червоні можуть достроково повернути німецького голкіпера з оренди
Каріус може повернутися до Ліверпуля
#Каріус, #Ліверпуль

Джерело - iSport.ua.

Англійський Ліверпуль може повернути в розташування команди голкіпера Лориса Каріуса.

Про це повідомляє Daily Star.

Червоні розглядають варіант з достроковим поверненням з оренди 27-річного німця. На цей час він виступає за берлінський Уніон, і угода розрахована до кінця сезону, однак Каріус не отримує ігрового часу - в Бундеслізі він жодного разу не грав, а в матчі Кубка Німеччини зіграв невдало.

У зв'язку з цим Ліверпуль хоче повернути цієї зими Каріуса, а потім або знайти йому нову команду, або залишити до літа 2021 року. Відзначається, що сам Каріус бажає повернутися до Ліверпуля.

Раніше, воротарем команди УПЛ цікавиться Ліверпуль.

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