Воротарем команди УПЛ цікавиться Ліверпуль

Герета може перебратися до АПЛ

Джерело - Чемпіон.

16-річним голкіпером команди Рух Юрієм-Володимиром Геретою цікавиться англійський Ліверпуль.

Про це заявив президент клубу Григорій Козловський.

"Герета – це ТОП-воротар. Відкрию великий секрет: за ним вже рік стежить Ліверпуль. Якби йому було 18, вже були б пропозиції", - зазначив Козловський.

Герета є вихованцем львівського футболу, до вересня виступав у команді Карпат U-17. А восени перейшов до Руху-U-19. Він уже дебютував в УПЛ, зіграв із Зорею.

Раніше повідомлялося, що Рух запросив у Динамо шестизначну суму за трансфер Кухаревича.