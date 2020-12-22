 Воротарем команди УПЛ цікавиться Ліверпуль | Футбол | Champion.com.ua
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Воротарем команди УПЛ цікавиться Ліверпуль

Сьогодні 16:10 331 0
Герета може перебратися до АПЛ
Воротарем команди УПЛ цікавиться Ліверпуль
#Герета, #Рух

Джерело - Чемпіон.

16-річним голкіпером команди Рух Юрієм-Володимиром Геретою цікавиться англійський Ліверпуль.

Про це заявив президент клубу Григорій Козловський.

"Герета – це ТОП-воротар. Відкрию великий секрет: за ним вже рік стежить Ліверпуль. Якби йому було 18, вже були б пропозиції", - зазначив Козловський.

Герета є вихованцем львівського футболу, до вересня виступав у команді Карпат U-17. А восени перейшов до Руху-U-19. Він уже дебютував в УПЛ, зіграв із Зорею.

Раніше повідомлялося, що Рух запросив у Динамо шестизначну суму за трансфер Кухаревича.

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