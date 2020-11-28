Мілевський заявив, що залишає Динамо

Мілевський зацікавлений в поверненні до УПЛ

Джерело - Білорусь 5.

Нападник Артем Мілевський скоро залишить брестське Динамо.

Про це заявив сам футболіст.

“Радий, що завершую кар’єру в Динамо Брест забитим голом. Проте кар’єра футболіста не закінчена. Все ще попереду”, - сказав Мілевський.

Артем Мілевський виступав за білоруський клуб з січня 2019 року. За цей час гравець провів 102 матчі, забивши 19 голів та віддавши 30 асистів. З клубом українець виграв п’ять трофеїв: Чемпіонат, Кубок та три Суперкубки Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Мілевський зацікавлений в поверненні до УПЛ і хоче завершити кар’єру в Україні. Ішлося про перемовини Миная з гравцем, проте поки без конкретики. Брестське Динамо завершило чемпіонат на четвертому місці.