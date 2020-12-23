Минай візьме на перегляд ексгравця Динамо

Минай може підсилитись захисником

Колишній захисник Гірника-Спорт Данило Карась відправиться на перегляд у Минай.

Про це повідомляє footboom.com.

У поточному сезоні 23-річний гравець провів за команду з Горішніх Плавнів 18 поєдинків, в яких забив 3 голи.

У липні 2016 року підписав контракт з Динамо, де виступав за команду U-21. У 2018 році Карась перебрався на правах оренди в Арсенал-Київ і дебютував в елітному українському дивізіоні в поєдинку проти Олександрії. Також Данило пограв в Іспанії на аматорському рівні.

Нагадаємо, Минай залишили три футболісти.