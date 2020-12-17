Минай залишили три футболісти

У складі дебютанта УПЛ сталися зміни

Джерело - ФК Минай.

У зимове міжсезоння припинили співпрацю із Минаєм за згодою сторін Олег Допілка, Олександр Глагола та іспанський легіонер Едгар Каппарос.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Олег Допілка - ветеран команди. Приєднався до Минаю у травні 2017 року. За цей час виграв з клубом всі трофеї на обласному рівні, Другу та Першу лігу чемпіонату України. На професійному рівні Допілка зіграв за Минай 33 матчі (плюс 2 за дубль). Забив 1 гол (в 1/8 фіналу Кубка України), ще 3 голами відзначався на аматорському рівні.

Олександр Глагола приєднався до Минаю у 2019 році. Провів за команду 24 матчі (плюс 4 гри за дубль), забив 2 голи (плюс 1 за дубль) та зробив 5 гольових передач. В минулому сезоні був одним з найкращих асистентів в Кубку України.

Едгар Руїс Каппарос приєднався до складу клубу на початку цього сезону. За U-21 Минаю зіграв 6 матчів.

Раніше, Ворскла зіграла внічию з Минаєм у 13 турі УПЛ.