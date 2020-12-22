Контракт розірваний за обопільною згодою сторін

Джерело - ФК Рух.

Футбольний клуб Рух за обопільною згодою сторін припинив співпрацю з 26-річним українським захисником Ігорем Дуцем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Дуць приєднався до Руху влітку 2017-го року і за короткий час став одним з лідерів команди. Всього Ігор провів за Рух 93 матчі, в 38-ми з них виводячи команду на поле із капітанською пов'язкою.

У поточному сезоні Дуць провів за Рух 8 матчів в УПЛ. Орієнтовна вартість гравця складає €300 тисяч.

Раніше, воротарем команди УПЛ цікавиться Ліверпуль.