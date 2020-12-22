Лілль готовий продати Ліверпулю захисника

Мерсисайдцям доведеться заплатити кругленьку суму

Ліверпуль вже в найближче трансферне вікно підписати контракт зі Свеном Ботманом.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Ліверпуль зв'язався з агентом 20-річного центрального захисника Лілля з приводу можливого трансферу.

Мерсисайдцям потрібно зміцнювати лінію захисту і вже в наступному місяці вони можуть домовитися про покупку гравця.

Міланський Інтер також провів попередні переговори з відносно колишнього гравця Аякса.

Керівництво Лілля заявило, що не готове продавати Ботмана, менш ніж за 50 мільйонів євро. Варто відзначити, що влітку французький клуб підписав його за 10 мільйонів євро.

Раніше, воротарем команди УПЛ цікавиться Ліверпуль.