Чемпіонат Франції залишився без ТВ-транслятора

Комерційний суд Нантера підтвердив розірвання договору між LFP і Mediapro

Ліга професійного футболу Франції (LFP) через суд домоглася розірвання договору з іспано-китайською ТВ-компанією Mediapro.

Про це повідомляє L'Equipe.

Транслятор ще у вересні відмовився платити за контрактом за матчі французького чемпіонату, пояснюючи це різким падінням власних доходів через пандемію коронавірусу. На цей час його заборгованість перед лігою досягла 350 млн євро.

Ліга, однак, пішла на мирову, за умовами якої Mediapro виплатить лише 100 млн євро компенсації. При цьому компанія продовжить показувати матчі французького чемпіонату до 31 січня. За цей час LFP повинна знайти нового мовника.

Така щедрість ліги продиктована відсутністю часу. Через демарш Mediapro чимало клубів залишилося взагалі без грошей.

Очікується, що новим мовником французького чемпіонату стане місцевий Canal+. Його пропозиція вже озвучена - 590 млн євро + ще 100 млн опціонально, в залежності від зростання кількості передплатників за 8 матчів з 10 в кожному турі.

На минулих торгах Mediapro запропонував за такий же пакет 830 млн євро, і це був найбільший ТВ-контракт в історії французького футболу. Як бачимо, все закінчилося плачевно.

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