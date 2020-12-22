Рух відмовився підписувати Мілевського

Екснападник Динамо Артем Мілевський не перейде у Рух.

Про це розповів президент львівського клубу Григорій Козловський

"Поклавши руку на серце, якби я був головним тренером, і не було б філософії розвитку клубу, я б Селезньова і Мілевського з радістю взяв би в команду. Це і для нашого маркетингу супер.

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Але у нас інша філософія. Я б з радістю хотів би бачити таких футболістів, але філософія клубу і тренера. У нас є тренерська рада, яка повинна затвердити кандидатуру. Остаточне рішення має бути за тренером.

Філософія у нас така, що повинні грати молоді. Тому, на жаль, немає", - сказав Козловський.