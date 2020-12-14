Мілевський: У Руху я не загубився б точно

Колишній нападник київського Динамо і збірної України Артем Мілевський готовий перейти до львівського Руху.

Про це заявив сам футболіст.

"Цей візит суто дружній, користуючись тим, що я у відпустці в Києві. Домовилися з президентом Руху. Він запросив на останню гру клубу на пару днів.

Яке моє бажання? Козловський - мій друг, я б із задоволенням залишився б тут у Львові і допоміг команді. Чи допоможе Мілевський Руху? Допоможу, чом би й ні. Я дивився по грі і уявляв себе на полі. Я думаю, що, якби пройшов збори з командою, то тут не загубився б точно", - сказав Мілевський.