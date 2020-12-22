Шаран готується омолодити склад Олександрії

В першу команди Олександрії будуть залучатися гравці молодіжного складу.

Про це розповів головний тренер Володимир Шаран.

"Звичайно, ми незадоволені, президент незадоволений. Тому що хотіли краще закінчити цей футбольний рік. Скажімо, так, хоча б на два-три рядки вище. Але розуміємо прекрасно, що вже нічого не зміниш, що сталося, те сталося.

Президент і я запропонували трохи омолоджувати склад. Підтягувати гравців з молодіжного складу. Потрібно робити якісь кроки, щоб надалі грати більш стабільно", - сказав Шаран.