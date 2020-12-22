 Шаран готується омолодити склад Олександрії | Футбол | Champion.com.ua
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Шаран готується омолодити склад Олександрії

Сьогодні 11:58 105 0
Володимир Шаран прокоментував результати команди
Шаран готується омолодити склад Олександрії
#Шаран, #Олександрія

Джерело - sport.ua.

В першу команди Олександрії будуть залучатися гравці молодіжного складу.

Про це розповів головний тренер Володимир Шаран.

"Звичайно, ми незадоволені, президент незадоволений. Тому що хотіли краще закінчити цей футбольний рік. Скажімо, так, хоча б на два-три рядки вище. Але розуміємо прекрасно, що вже нічого не зміниш, що сталося, те сталося.

Президент і я запропонували трохи омолоджувати склад. Підтягувати гравців з молодіжного складу. Потрібно робити якісь кроки, щоб надалі грати більш стабільно", - сказав Шаран.

Нагадаємо, Олександрія та Миколаїв можуть прийняти матчі молодіжної збірної України.

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