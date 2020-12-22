Сидорчук: Монзуль заважає VAR

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Українському арбітру Катерині Монзуль у матчах УПЛ заважає VAR.
Про це розповів півзахисник Динамо Сергій Сидорчук.
"Язик не повертається сказати, що Монзуль поганий арбітр. Їй заважає VAR. Її початкові рішення, напевно, на 80-90% адекватні. Після перегляду VAR все змінюється.
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Повертаємося до ракурсу повторів мого фолу на Корнієнко або до видалення Шепелєва з Колосом. Ще раз, на повторі не видно істинної динаміки. Зрештою, є сила удару, швидкість, а не тільки децибели крику.
Звичайно, в сповільненій зображенні все може здатися смертельно. Але давайте підходити до питання адекватно", - сказав Сидорчук.