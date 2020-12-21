Капітан Динамо Сергій Сидорчук не дивиться український чемпіонат на каналах Футбол зі звуком.

Про це заявив сам футболіст.

"Українські коментатори коментують краще, ніж футболісти грають? Не мені судити. Але я не дивлюся український чемпіонат на каналах Футбол зі звуком. Ось просто не можу через таку некомпетентність. Чесно, не розумію, може бути, для простих людей, які не пов'язані зі спортом, вони говорять гарні речі, але я нічого корисного в цьому не знаходжу. Єдиний, кого я можу слухати - Віктор Вацко. Мені подобається, як він коментує - емоційність, подача, знання матеріалу. На Мегого хороші хлопці, але, на жаль, я не знаю їхніх прізвищ", - сказав Сидорчук.