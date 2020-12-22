 Джулай порівняв прихід Луческу у Динамо з призначенням росіянина | Футбол | Champion.com.ua
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Джулай порівняв прихід Луческу у Динамо з призначенням росіянина

Сьогодні 09:48 970 1
Дмитро Джулай прокоментував призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо
Джулай порівняв прихід Луческу у Динамо з призначенням росіянина
#Динамо, #Луческу

Джерело - Чемпіон.

Мірча Луческу не повинний був бути головним тренером Динамо.

Про це розповів відомий коментатор Дмитро Джулай.

"Моє ставлення до того, що Луческу взагалі прийшов на посаду тренера київського Динамо? Так само, як і в ситуації з Газзаєвим – я просто чекаю, коли це закінчиться. І все. Ті самі відчуття, що й тоді. Цього не повинно бути.

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Матчі Динамо я дивлюсь – я ж не за Луческу чи Суркіса вболіваю. Але президент Динамо багато зробив для того, щоб у багатьох уболівальників зникли емоції. Це стосується не лише цього сезону, тому що призначати Хацкевича після Реброва – це було знущанням над здоровим глуздом", – сказав Джулай.

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