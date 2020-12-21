 Андронов: Шахтар селив суддів у готель, що належав Луческу | Футбол | Champion.com.ua
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Андронов: Шахтар селив суддів у готель, що належав Луческу

Вчора 23:24 580 0
Коментатор поділився думкою про гостинність донецького клубу по відношенню до арбітрів
Андронов: Шахтар селив суддів у готель, що належав Луческу
#Андронов, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Італійського суддю Паоло Тальявенто селили у готель, який належав Мірчі Луческу.

Про це заявив російський коментатор Олексій Андронов.

"Ось, наприклад, італійський суддя Паоло Тальявенто (який не помітив ТРИ гри рукою в одній атаці і зробив Шахтар чемпіоном України) потім плавав в басейні з деякими гравцями тоді ще донецького клубу і дамами з низькою соціальною відповідальністю на додачу. А селив Шахтар суддів в готелі Прага, який належав... Мірчі Луческу. Ось як треба, ось рівень! Я пару разів теж був на "вечерях" після ігор там... але в 2010-му Шахтар вніс мене і Владислава Батурина у black list готелю і заборонив нас там селити... А то раптом щось побачимо/почуємо...", - зазначив Андронов.

Мірча Луческу очолював Шахтар з 2004-го по 2016-й роки.

Нагадаємо, Шахтар готовий відпустити Тайсона в січні.

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