Андронов: Шахтар селив суддів у готель, що належав Луческу

Італійського суддю Паоло Тальявенто селили у готель, який належав Мірчі Луческу.

Про це заявив російський коментатор Олексій Андронов.

"Ось, наприклад, італійський суддя Паоло Тальявенто (який не помітив ТРИ гри рукою в одній атаці і зробив Шахтар чемпіоном України) потім плавав в басейні з деякими гравцями тоді ще донецького клубу і дамами з низькою соціальною відповідальністю на додачу. А селив Шахтар суддів в готелі Прага, який належав... Мірчі Луческу. Ось як треба, ось рівень! Я пару разів теж був на "вечерях" після ігор там... але в 2010-му Шахтар вніс мене і Владислава Батурина у black list готелю і заборонив нас там селити... А то раптом щось побачимо/почуємо...", - зазначив Андронов.