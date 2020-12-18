 Тухель влітку покине ПСЖ | Футбол | Champion.com.ua
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Тухель влітку покине ПСЖ

Сьогодні 16:14 187 0
ПСЖ не буде продовжувати контракт з головним тренером
Тухель влітку покине ПСЖ
#Тухель, #ПСЖ

Джерело - football.ua.

ПСЖ не збирається продовжувати контракт з головним тренером команди Томасом Тухелем. Угода фахівця з клубом закінчується влітку 2021 року.

Про це повідомляє ESPN.

Парижани хочуть повністю змінити тренерський штаб, тому що не впевнені в тому, що у Тухеля є необхідні знання для того, щоб займати свою посаду.

Керівництво також незадоволене тим, що вся гра команди повністю залежить від двох зіркових гравців - Кіліана Мбаппе і Неймара, і це вплинуло на рішення клубу змінити наставника.

Відзначається, що на цю посаду розглядають кандидатури Массіміліано Аллегрі і Маурісіо Почеттіно.

Раніше, співробітників фан-шопів ПСЖ попередили про трансфер Мессі.

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