Тухель влітку покине ПСЖ

ПСЖ не буде продовжувати контракт з головним тренером

ПСЖ не збирається продовжувати контракт з головним тренером команди Томасом Тухелем. Угода фахівця з клубом закінчується влітку 2021 року.

Про це повідомляє ESPN.

Парижани хочуть повністю змінити тренерський штаб, тому що не впевнені в тому, що у Тухеля є необхідні знання для того, щоб займати свою посаду.

Керівництво також незадоволене тим, що вся гра команди повністю залежить від двох зіркових гравців - Кіліана Мбаппе і Неймара, і це вплинуло на рішення клубу змінити наставника.

Відзначається, що на цю посаду розглядають кандидатури Массіміліано Аллегрі і Маурісіо Почеттіно.

Раніше, співробітників фан-шопів ПСЖ попередили про трансфер Мессі.