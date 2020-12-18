Тухель влітку покине ПСЖ

Джерело - football.ua.
ПСЖ не збирається продовжувати контракт з головним тренером команди Томасом Тухелем. Угода фахівця з клубом закінчується влітку 2021 року.
Про це повідомляє ESPN.
Парижани хочуть повністю змінити тренерський штаб, тому що не впевнені в тому, що у Тухеля є необхідні знання для того, щоб займати свою посаду.
Керівництво також незадоволене тим, що вся гра команди повністю залежить від двох зіркових гравців - Кіліана Мбаппе і Неймара, і це вплинуло на рішення клубу змінити наставника.
Відзначається, що на цю посаду розглядають кандидатури Массіміліано Аллегрі і Маурісіо Почеттіно.
Раніше, співробітників фан-шопів ПСЖ попередили про трансфер Мессі.