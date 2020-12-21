Дженоа звільнила головного тренера

Команда перебуває на передостанньому місці у турнірній таблиці

Головний тренер Дженоа Роландо Маран був відправлений у відставку, після того, як команда зазнала поразки в поєдинку з Беневенто в 13-му турі Серії А.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У Чемпіонаті Італії команда з Генуї перебуває на передостанньому, 19-місці, здобувши лише одну перемогу в цьому сезоні (7 очок в 13 матчах).

Нагадаємо, що 57-річний фахівець був призначений на посаду головного тренера Дженоа в кінці серпня 2020 року, а контракт був розрахований до 2022 року. Про призначення нового наставника інформації поки немає.