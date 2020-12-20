 Мілан переграв Сассуоло. Результати матчів 13 туру Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Мілан переграв Сассуоло. Результати матчів 13 туру Серії А

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Мілан на одне очко випереджає Інтер на верхівці турнірної таблиці
Мілан переграв Сассуоло. Результати матчів 13 туру Серії А
#Мілан, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

У 13-му турі італійської Серії А відбулися чотири матчі.

Інтер та Мілан святкували перемоги. У складі Мілані Леуа забив найшвидший гол в історії Серії А. Кальярі та Удінезе не виявили сильнішого в очній зустрічі. Беневенто переміг Дженоа.

Чемпіонат Італії - Серії А
13 тур, 20 грудня

Беневенто - Дженоа 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Інсіньє, 2:0 - 88 Сау (пен)

Інтер - Спеція 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Хакімі, 2:0 - 71 Лукаку (пен), 2:1 - 90+4 Пікколі

Кальярі - Удінезе 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Лікоянніс, 1:1 - 57 Лазанья

Сассуоло - Мілан 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Леау, 0:2 - 26 Салемакерс, 1:2 - 89 Берарді

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