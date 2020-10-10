Нападник МЮ відзначений за кампанію, в рамках якої він закликав уряд видати дітям ваучери на безкоштовне харчування в школі

Джерело - BBC.

Нападник збірної Англії і Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд став кавалером Ордена Британської імперії.

Про це повідомляє BBC.

22-річний англієць включений в список тих, хто буде нагороджений з нагоди дня народження королеви Великобританії Єлизавети II.

Рашфорд відзначений за кампанію, в рамках якої він закликав уряд видати приблизно 1,3 мільйонам дітей ваучери на безкоштовне харчування в школі під час літніх канікул в Англії в зв'язку з пандемією коронавіруса.

Маркус попросив прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона продовжити цю ініціативу.

Нагадаємо, головний тренер збірної Англії отримав орден Британської імперії.