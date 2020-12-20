Вернер: АПЛ складніша ніж я думав

Джерело - Sky Sports.
Англійська Прем'єр-ліга складніша за німецьку Бундеслігу в плані контактної гри.
Таку думку висловив нападник Челсі Тімо Вернер.
"Неважливо, скільки ти коштуєш. Коли приходиш у новий клуб, завжди виникає невеликий тиск. Але, думаю, я впораюся з цим дуже добре. Тиск трохи вище, ніж в попередні роки, але я думаю, що хороші футболісти стають краще під тиском", - заявив німець.
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"Прем'єр-ліга трохи відрізняється від Бундесліги. Вона складніше, ніж я думав. У плані контакту тут важче, ніж в Німеччині. Я чекав цього, але не настільки", - сказав Вернер.
Нагадаємо, Вулвергемптон переміг Челсі.