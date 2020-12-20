Вернер: АПЛ складніша ніж я думав

Англійська Прем'єр-ліга складніша за німецьку Бундеслігу в плані контактної гри.

Таку думку висловив нападник Челсі Тімо Вернер.

"Неважливо, скільки ти коштуєш. Коли приходиш у новий клуб, завжди виникає невеликий тиск. Але, думаю, я впораюся з цим дуже добре. Тиск трохи вище, ніж в попередні роки, але я думаю, що хороші футболісти стають краще під тиском", - заявив німець.