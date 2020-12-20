Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Алехандро Гомес покине Аталанту в січні.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Гомес був виключений із заявки на матч 13 туру Серії А з Ромою.
Ситуація після конфлікту аргентинця з тренером Джан П'єро Гасперіні лише ускладнюється.
Papu Gomez has been excluded from Atalanta squad for tomorrow match against Roma by “technical choice”. The situation is getting complicated.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2020
He’s gonna be sold in January, confirmed. 🇦🇷 #Atalanta #PapuGomez https://t.co/K0qgXyWMAg
Раніше повідомлялося, що Гомес вибачився перед гравцями Аталанти за суперечку з Гасперіні