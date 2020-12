Півзахисник Алехандро Гомес покине Аталанту в січні.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гомес був виключений із заявки на матч 13 туру Серії А з Ромою.

Ситуація після конфлікту аргентинця з тренером Джан П'єро Гасперіні лише ускладнюється.

Papu Gomez has been excluded from Atalanta squad for tomorrow match against Roma by “technical choice”. The situation is getting complicated.



He’s gonna be sold in January, confirmed. 🇦🇷 #Atalanta #PapuGomez https://t.co/K0qgXyWMAg