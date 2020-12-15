Гомес бажає залишити Аталанту через конфлікт з Гасперіні

Джерело - Чемпіон.
Капітан Аталанти Папу Гомес має намір змінити команду.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Alejandro ‘Papu’ Gomez is set to leave Atalanta in January.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2020
He had a fight with Gasperini during the half-time of the #UCL match against Mydtjlland. “When I’ll leave the club, you’ll know the truth”, he said.
Captain against manager. ‘Papu’ wants a new club 🇦🇷 #transfers
Після матчу п'ятого туру Ліги чемпіонів, між ним і Джан П'єро Гасперіні стався конфлікт, який, за чутками, переріс в бійку. Повідомляється, що Гомес відмовився виконувати вказівки тренера на полі.
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Конфлікт не припинився пізніше, а вчора аргентинець достроково покинув тренувальне заняття. Він твердо вирішив змінити клуб, заявивши, що скаже правду пізніше.