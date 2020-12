Гомес бажає залишити Аталанту через конфлікт з Гасперіні

Капітан Аталанти Папу Гомес має намір змінити команду.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Alejandro ‘Papu’ Gomez is set to leave Atalanta in January.



He had a fight with Gasperini during the half-time of the #UCL match against Mydtjlland. “When I’ll leave the club, you’ll know the truth”, he said.



Captain against manager. ‘Papu’ wants a new club 🇦🇷 #transfers