Гоффенгайм вирвав перемогу у Боруссії М, Вердер обіграв Майнц. Результати 13 туру Бундесліги

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Відбулися матчі 13 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
13 тур, 19 грудня
Аугсбург - Айнтрахт Франкфурт 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 53 Фрамбергер (автогол), 0:2 – 87 Ільзанкер
Боруссія М. – Гоффенгайм 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 34 Штіндль (пен), 1:1 – 75 Крамарич, 1:2 – 86 Сессеньйон
Майнц - Вердер Бремен 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 90 Дінкчі
РБ Лейпциг - Кельн 0:0
Шальке - Армінія Білефельд 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 53 Клос
Нагадаємо, Уніон несподівано переміг Боруссію Д у 13 турі Бундесліги.