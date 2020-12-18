Манчестер Сіті може продати Зінченка у січні

Олександр Зінченко може змінити клуб

Манчестер Сіті в січні готовий вислухати трансферні пропозиції по Олександру Зінченку.

Про це повідомляє 90min.

Головний тренер команди Пеп Гвардіола переговорив із Зінченком про його майбутнє. Він сказав йому, що той може залишитися в клубі і боротися за місце в основі. Однак також ясно дав зрозуміти, що йому не гарантоване місце в першій команді.

24-річним українцем цікавляться Вулвергемптон, Саутгемптон, Лестер, Вест Гем, а також клуби Росії, Італії, Іспанії та Німеччини.

"Ряд клубів дуже зацікавлені в Зінченко. Клуб оголосив свою ціну, вона нікого не відштовхує. Це дуже талановитий гравець. Тепер йому вирішувати, піде він чи ні. Він знає, що його шанси зараз сильно обмежені, і тепер серйозно обдумує варіанти", - розповіла джерело близьке до клубу.

У поточному сезоні АПЛ Зінченко зіграв 13 хвилин.

Нагадаємо, Зінченко хоче помститися Боруссії М за Шахтар.