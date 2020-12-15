Зінченко хоче помститися Боруссії М за Шахтар

Манчестер Сіті буде не просто у матчах проти Боруссії М у Лізі чемпіонів.

Про це розповів український захисник англійського клубу Олександр Зінченко.

"Коли нам попалася Боруссія М, перше про що я подумав, що нам потрібно помститися за наших друзів по ЛЧ – Шахтарю.

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Думаю, українським уболівальникам не варто нічого говорити про цю команду, адже і так все відомо. Німецька команда володіє хорошими футболістами. До того ж будь-яка німецька команда завжди дисципліновано грає.

На такій стадії Ліги чемпіонів завжди буде важко. Не можу сказати, що жереб легкий. Боруссія дала знати про себе всій Європі", - сказав Зінченко.