УЄФА скасував ЄВРО-2021 для гравців U-17

Сьогодні було прийнято рішення скасувати проведення чемпіонату Європи серед гравців не старше 17 років.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Причина очевидна – коронавірус, через нього скасовані як жіночі змагання, так і чоловічі. Однак ЄВРО-2021 для групи U-19 відбудеться. Нагадаємо, поєдинки заплановані на літо.

Виконавчий комітет союзу попросив адміністрацію стежити за ситуацією і своєчасно повідомляти, чи будуть потрібні у найближчому майбутньому ще які-небудь зміни у проведенні турнірів під егідою УЄФА.

