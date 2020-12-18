Агробізнес подав документи на атестацію в УПЛ

Менеджмент клубу Першої ліги Агробізнес вже готується до можливої атестації для виступів в УПЛ.

Про це заявив член правління клубу Андрій Донець.

"Ми подали документи на атестацію на УПЛ і ПФЛ. Проходитимемо дві атестації паралельно. Зараз пройдено половину дистанції у Першій лізі. Якщо весною все складатиметься на нашу користь і ми будемо готові виходити в Прем'єр-лігу по турнірному принципу, атестація згідно зі штатним розписом буде проводитись вчасно і коректно.

Ми готові виконати усі критерії атестаційного комітету УАФ", - сказав Донець.