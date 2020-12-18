Стало відомо, як голосували Шевченко і Пятов за звання найкращого гравця року

Перше місце в обох однакове, а от далі думки розійшлися

При обранні найкращого гравця року головний тренер збірної України Андрій Шевченко на перше місце поставив Роберта Левандовського.

Про це повідомляє AS.

Саме форвард Баварії Роберт Левандовський отримав нагороду. Він став найкращим бомбардиром мюнхенців у всіх турнірах і завоював за рік п'ять трофеїв.

Відзначимо, що в голосуванні брали участь капітани, головні тренери, а також по одному представнику медіа кожної з країн-представників ФІФА.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в голосуванні на друге - Тіаго Алькантару, а на третє - Вірджіла ван Дейка.

А ось думки українського представника медіа Валерія Новобранця і капітана збірної Андрія Пятова виявилися схожими. Обидва поставили на перше місце Роберта Левандовського, на друге - Кевіна де Брейне, а на третє - Вірджіла ван Дейка.

Ну і відзначимо, що всі експерти раніше називали Левандовського найкращим гравцем року і головним претендентом на Золотий м'яч, але France Football вирішив скасувати вручення нагороди. Також раніше, поляк став найкращим футболістом сезону за версією УЄФА.