Директор Інгульця: Розуміємо, хто винен в тому, що не включили підігрів

ФК Інгулець просив Шахтар і УПЛ, щоб перенесли матч на весняну частину чемпіонату.

Про це заявив директор ФК Інгулець Євген Мороз.

"Рішення вже прийнято. Після всіх подій кулаками не махають. Хотілося, щоб ми цей матч зіграли. Просили Шахтар і УПЛ, щоб перенесли матч на весняну частину. Але дуже важко знайти вікно, у донеччан дуже щільний календар.

Не готовий сказати, чи будемо ми подавати апеляцію на це рішення. Буду спілкуватися з президентом з цього приводу.

Чи у клубі розуміють, хто винен в тому, що не був включений підігрів? Звичайно, розуміємо. Зробили певні висновки з цієї ситуації. Розуміємо, що у нас попереду ще ігри в лютому і березні. Постараємося більше таких помилок не допускати.

Яка ціна підігріву на стадіоні Зірка? 70 тисяч - день підігріву, але його потрібно було включати за чотири дні до матчу", – сказав Мороз.