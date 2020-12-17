Собослаї перейшов у РБ Лейпциг із Зальцбурга

Раніше угорцю дзвонив сам Зідан

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Домінік Собослаї перейшов з Ред Булл Зальцбург у РБ Лейпциг.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

20-річний футболіст підписав контракт терміном до 2025 року.

Собослаї буде грати за клуб під 17-м номером.

Top-Transfer!



RB Leipzig verpflichtet den ungarischen Spitzenspieler Dominik #Szoboszlai 🤝



Der 20-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2025✍️



Dominik erhält die Rückennummer 1⃣7⃣ pic.twitter.com/aVWqxW2JjK — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) December 17, 2020

Нагадаємо, Зідан дзвонив Собослаї.