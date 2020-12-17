Собослаї перейшов у РБ Лейпциг із Зальцбурга

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Домінік Собослаї перейшов з Ред Булл Зальцбург у РБ Лейпциг.
Про це повідомляє пресслужба "биків".
20-річний футболіст підписав контракт терміном до 2025 року.
Собослаї буде грати за клуб під 17-м номером.
Top-Transfer!— Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) December 17, 2020
RB Leipzig verpflichtet den ungarischen Spitzenspieler Dominik #Szoboszlai 🤝
Der 20-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2025✍️
Dominik erhält die Rückennummer 1⃣7⃣ pic.twitter.com/aVWqxW2JjK
Нагадаємо, Зідан дзвонив Собослаї.