Джерело - AS.
Мадридський Реал має намір підписати півзахисника РБ Зальцбурга Домініка Собослаї.
Про це повідомляє AS.
Головний тренер іспанської команди Зінедін Зідан недавно особисто зв'язувався по телефону з 20-річним хавбеком і обговорював можливий трансфер.
Француз хоче, щоб футболіст приєднався до Мадриду вже в січні.
Дзвінок Зідана став для Собослаї сюрпризом. Він готовий перебратися в Реал, однак в його придбанні також зацікавлений РБ Лейпциг.
Нагадаємо, Реал почав переговори з Почеттіно.