Угорський півзахисник готовий до переходу в мадридський Реал

Джерело - AS.

Мадридський Реал має намір підписати півзахисника РБ Зальцбурга Домініка Собослаї.

Про це повідомляє AS.

Головний тренер іспанської команди Зінедін Зідан недавно особисто зв'язувався по телефону з 20-річним хавбеком і обговорював можливий трансфер.

Француз хоче, щоб футболіст приєднався до Мадриду вже в січні.

Дзвінок Зідана став для Собослаї сюрпризом. Він готовий перебратися в Реал, однак в його придбанні також зацікавлений РБ Лейпциг.

Нагадаємо, Реал почав переговори з Почеттіно.