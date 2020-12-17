Вернидуб: Хочу працювати в Україні

Будь-який український тренер прагне працювати в Прем'єр-лізі.

Таку думку висловив колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб.

"Є дзвінки, але не більше того. Хочу працювати в Україні, я ж українець. Думаю, що будь-який український тренер хоче працювати в нашій прем'єр-лізі. Можна в клуб-середняк, або навіть новачок", - заявив тренер.

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Усе ж залежить від того, які умови роботи, база. Якщо немає роботи, то чом би й ні. Мені здається, так думає будь-який тренер. По-іншому може думати хіба що Мірча Луческу - це дійсно тренер світового класу", - сказав Вернидуб.